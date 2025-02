Camila Giorgi all'Isola dei Famosi? Il rumors che infiamma il web. E potrebbe scontrarsi con Letizia Paternoster

Da qualche ora rimbalza sul web la voce che Camila Giorgi sarà tra le concorrenti del reality Mediaset, in programma a maggio. Con lei anche Paternoster e Miraluisa Jacobelli

La racchetta l’ha lasciata da qualche parte in garage, e Camila Giorgi non sembra avere alcuna intenzione di riprenderla in mano a stretto giro di posta. Perché tra una stories e l’altra su Instagram, la nuova vita dell’(ormai) ex tennista marchigiana è pronta a scrivere un altro capitolo: lo sport c’entra fino a un certo punto, perché in qualche modo le gare sono sempre gare, ma certo la partecipazione all’Isola dei Famosi promette scintille. Anche perché una come Camila, se entra in competizione, difficilmente si lascia superare dalle avversarie.

Isola dei Famosi tra partecipanti e una nuova conduttrice

La notizia di una possibile partecipazione della Giorgi al reality Mediaset circola in rete da qualche ora. Anche se ancora non sono arrivate conferme, poiché non è stata data notizia nemmeno riguardo a quando potrebbe essere inserita nel palinsesto la nuova edizione del programma (probabile che si faccia a maggio, dopo una trasmissione sperimentale riferita a una sorta di Grande Fratello a coppie).

Assieme all’ex tennista si vocifera che tra le concorrenti potrebbero esserci anche la ciclista Letizia Paternoster, nonché la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, volto di Telelombardia (nonché figlia di Xavier, ex direttore di Corriere dello Sport e Tuttosport).

A condurre la nuova edizione sarebbe già stata precettata Veronica Gentili, attualmente impegnata ne Le Iene, ma sulle scelte editoriali resta ancora il massimo riserbo, proprio perché non sono arrivate ancora conferme neppure sulla data di partenza del programma. Anche se la sola presenza di Camila Giorgi ha attirato la curiosità di tantissimi appassionati della racchetta.

Camila a Buenos Aires ha trovato una nuova dimensione

L’ex numero uno del tennis azzurro, ufficialmente ritiratasi nel corso del 2024, da qualche mese ormai è di stanza a Buenos Aires, dove la famiglia è tornata a vivere anche in seguito alla vittoria elettorale di Milei, di cui il papà Sergio è grande sostenitore da sempre.

Camila non ha mancato di far parlare di sé nel muovere i primi passi della sua nuova vita senza il tennis: ha intensificato la sua attività di influencer, collaborando con alcuni marchi argentini e soprattutto prestando il proprio volto per diverse attività locali. Inoltre ha iniziato a occuparsi anche di cucina, una passione che ha detto di aver sempre coltivato, seppur compatibilmente con i tempi che l’attività professionistica gli consentiva di dedicargli.

Dopo aver presentato a tutti un nuovo fidanzato (Ramiro Marra, un politico locale di Buenos Aires), da qualche settimana non s’è fatta più vedere in sua compagnia e in tanti si dicono sicuri che ci sia già un altro uomo nella sua vita. Quel che più importa, però, è che Camila resta sempre sulla cresta dell’onda, ben felice di godersi la nuova vita lontana dallo stress dei campi da gioco. E un’eventuale partecipazione all’Isola finirebbe certamente per aumentare l’interesse nel programma.

La nuova vita di Camila: la TV è il prossimo passo?

La Giorgi in realtà aveva scelto proprio le reti Mediaset (nella circostanza il salotto di Verissimo) per tornare a parlare dopo mesi nei quali era finita sotto i riflettori per via della presunta indagine del Fisco, motivo per il quale (secondo i ben informati) avrebbe deciso di trasferirsi definitivamente all’estero, oltre che smettere con il tennis (in quel caso si parlò anche di false vaccinazioni Covid).

In quell’occasione però Camila aveva avuto parole al miele per l’Italia, ribadendo come le tanti voci uscite in quel periodo fossero infondate e lesive della sua reputazione, ma soprattutto ammettendo di essere ormai pronta ad abbracciare una nuova fase della vita.

a sempre impegnata anche nel mondo della moda, l’eventuale partecipazione all’Isola dei Famosi potrebbe rivelarsi un colpo mediatico eccellente e proporla in una veste nuova, dopo che già durante il recente torneo di Buenos Aires ha fatto il suo debutto come inviata dietro le quinte del torneo, intervistando giocatori e addetti ai lavori. Ma la prossima sfida, se verrà confermata, promette di essere decisamente molto più accattivante e piena di insidie. Un po’ come quando in campo doveva sfidare le migliori giocatrici del circuito.