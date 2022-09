Ciclismo, Letizia Paternoster è tornata in pista dopo l'incidente

12-09-2022 21:19

Dopo il brutto incidente del 13 agosto scorso agli Europei, Letizia Paternoster ha voluto tranquillizzare i fan qualche giorno fa: “Sto abbastanza bene, sono stata meglio però. Bisogna reagire per tornare in sella più forte di prima. Il recupero procede bene, sto facendo fisioterapia tutti i giorni e tra un paio di giorni capirò come poter riprendere pian piano. Non posso muovere il braccio per un mese perché mi hanno messo sette viti e una placca nella clavicola che ho rotto in modo scomposto in quattro parti diverse“.

“Il mio obiettivo è quello di poter tornare il prima possibile in pista – aveva ammesso la Paternoster -, visto che ci sono meno sollecitazioni rispetto alla strada. Mi piacerebbe tornare per i Mondali su pista di Parigi, anche se so che sarà difficile. Se mi sento più pistard o stradista? Entrambe. L’anno prossimo sarà un bel trampolino di lancio per poter migliorare molto su strada visto che passerò con la Bike-Exchange”.

Adesso la Paternoster ha lasciato l’incidente alle spalle ed è tornata in pista, scrivendo sui social: “Chiedetemi se sono felice? Primo allenamento in pista (Per un po’ i rulli non li voglio vedere). Libera”, con tanto di emoticon. Adesso la ciclista azzurra può tornare a rincorrere i suoi obiettivi: testa ai Mondiali in Francia.