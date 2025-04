Giorgi all’Isola dei Famosi: Camila si mette alle spalle i problemi col fisco italiano e vola in Honduras

Nuova avventura per Camila Giorgi, che a un anno di distanza dall'addio al tennis, si prepara a tornare in tv come concorrente della prossima edizione dell'Isola dei Famosi

A distanza di un anno dall’improvviso ritiro dal tennis professionistico, Camila Giorgi è pronta per la sua nuova avventura davanti alle telecamere. Questa volta il palcoscenico sarà però ben diverso dai campi di gioco sui quali eravamo abituati a seguirla. L’ex tennista azzurra infatti sarà tra le protagoniste della nuova edizione dell’Isola dei Famosi che si terrà a Cayos Cochinos in Honduras.

Camila Giorgi all’Isola dei Famosi

Periodo di grandi novità per Camila Giorgi, che in seguito al suo addio al tennis non ha certamente visto la propria vita fossilizzarsi. Dopo l’annuncio delle nozze con Ramiro Marra, è arrivata anche la conferma della partecipazione dell’ex tennista alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili e che andrà in onda su Canale 5 a partire dalla prima metà di maggio. A dare la notizia che Giorgi sarà dunque una delle naufraghe protagoniste a Cayos Conchinos, un arcipelago in Honduras, è stato Davide Maggio.

La nuova vita di Giorgi dopo l’addio al tennis

Dopo aver appeso a sorpresa la racchetta al chiodo nel maggio 2024, Giorgi ha deciso di trasferirsi definitivamente in Argentina, Paese d’origine di entrambi i genitori, e dove da tempo – come lei rivelato in un’intervista di circa un mese fa – sognava di trasferirsi. Scelta presa anche per stare vicina al suo compagno Ramiro Marra, deputato del Partito Libertario Argentino, ma che per molti utenti del web è stata presa anche per i noti problemi con il fisco italiano, che però la stessa ex tennista aveva rivelato non essere dovuti a lei e già stati risolti.

In Sud America Giorgi si è dedicata principalmente alle sue attività sui social e nella moda, da sempre una delle sue più grandi passioni, dove sta portando avanti il progetto del suo brand Giomila, da lei fondato quando ancora era una giocatrice professionista. In Argentina Camila ha anche avuto occasione di fare il suo ritorno nel tennis, anche se non nei panni in cui eravamo abituati a vederla. L’ex giocatrice italiana prese parte all’ATP 250 di Buenos Aires tenutosi lo scorso febbraio in qualità di intervistatrice speciale come testimonial di IEB, importante azienda d’investimenti.