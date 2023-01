17-01-2023 18:42

Sarà un programma ricchissimo quello della terza giornata degli Australian Open 2023. Dopo che il day 2 del primo Slam della stagione è stato condizionato dalle pazze condizioni metereologiche di Melbourne, martedì 18 gennaio i primi match del secondo turno si incroceranno con quelli rimanenti del primo, tra partite interrotte per pioggia e quelle che neppure erano iniziate.

Australian Open, day 3 ricchissimo: gli ultimi match del primo turno e i primi del secondo

Nella giornata di lunedì in poche ore si è passati dalla cappa di calura che aveva imposto la sospensione del programma, a parte i match della Rod Laver Arena e della Margaret Court Arena, dotati di tetti retrattili, alla pioggia incessante. Due compagni di viaggio scomodi per i tennisti, ai quali si è inevitabilmente unito uno sbalzo di umidità, senza contare che il variare delle condizioni climatiche ha avuto conseguenze importanti anche sulla tenuta e sui rimbalzi dei campi in veloce del Melbourne Park.

Insomma, per gli appassionati non ci sarà un attimo di respiro e tra i match da seguire ci saranno sicuramente quelli di Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev, che puntano a chiudere nel più breve tempo possibile i rispettivi match per volare al terzo turno. Il campione in carica affronterà Mackenzie McDonald, il russo se la vedrà con la wild card australiana John Millman, Tsitsipas con l’australiano di origini giapponesi Rinky Hijikata e Auger-Aliassime contro Alex Molcan. Le sorprese sono sempre all’ordine del giorno, come ben sanno purtroppo gli italiani, ma non ci si aspetta altre esclusioni eccellenti nel tabellone maschile, che tra le teste di serie ha perso i soli Berrettini e Musetti.

In campo femminile ci saranno match interessanti: oltre alla numero uno del mondo Iga Swiatek, opposta alla giovane colombiana Camila Osorio, scenderanno in campo Caroline Garcia e Cori Gauff, opposte rispettivamente a Leylah Fernandez e all’incognita Emma Raducanu. Più morbido l’incrocio che attende Jessica Pegula, contro la bielorussa Aljaksandra Sasnovic.

Australian Open 2023, speranze italiane affidate a Jannik Sinner

Per quanto riguarda gli italiani, difficile immaginare un andamento peggiore rispetto ai disastrosi primi due giorni. Fuori due su quattro, Cocciaretto e Musetti nella giornata inaugurale, imitati l’indomani da Berrettini, Bellucci, Paolini e Trevisan, con l’unico sorriso arrivato da Camila Giorgi.

Così se Fabio Fognini sarà chiamato all’impresa per ribaltare il match del primo turno contro Kokkinakis, in vantaggio di due set e 4-2 nel terzo prima della sospensione per la pioggia, a Lorenzo Sonego servirà un’impresa contro la testa di serie numero 10 Hubert Hurkacz per arrivare al terzo turno.

Da Jannik Sinner invece non ci si aspetta brutte sorprese contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, colosso di 196 cm classe ’99, capace di sovvertire il pronostico nel primo turno contro il francese Gregoire Barrere, ma al debutto assoluto in uno Slam.

Tra le donne scenderanno in campo per il primo turno Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, e Lucia Bronzetti: per entrambe ostacoli tedeschi, le esperte Tatjana Maria e Laura Siegemund.

Australian Open 2023, gli orari di tutti i singolari della terza giornata

Di seguito il programma completo della terza giornata dei tabelloni del singolare maschile e femminile, con gli orari italiani dei match suddivisi per campi di gara.

Tutte le partite degli Australian Open 2023 saranno trasmesse dai canali Eurosport 1 e Eurosport 2, visibili anche sulla piattaforma DAZN.

ROD LAVER ARENA

Dall’1: [1] Swiatek-Osorio

a seguire: [3] Pegula- Sasnovich

Nadal [1]-McDonald

Dalle 9: Raducanu-[7] Gauff

[3] Tsitsipas-[WC] Hijikata

MARGARET COURT ARENA

Dall’1: [Q] Shnaider-[6] Sakkari

Molcan-[6] Auger-Aliassime

[10] Keys-X. Wang

Dalle 9: [WC] Millman-[7] Medvedev

K. Muchova-[13] Collins

JOHN CAIN ARENA

Dall’1: Etcheverry-[15] Sinner

Kalinina-[15] Kvitova

[Q] Shang-[16] Tiafoe

a seguire: [18] Khachanov-[WC] Kubler

[22] Rybakina-Juvan

KIA ARENA

Dall’1: [Q] Bucsa-Andreescu

a seguire: Kokkinakis-Fognini (riprende da 6-1, 6-2, 4-2 40-15)

[8] Kasatkina-Gracheva

[WC] Gadecki-Kostyuk

[11] Norrie-Lestienne

1573 ARENA

Dall’1: [20] Krejcikova-[Q] Burel

a seguire: [Q] Vukic-[Q] Holt Q (riprende da 4-6, 6-1, 2-4 0-0)

Daniel-[20] Shapovalov

Podoroska-[24] Azarenka

COURT 3

Dall’1: [32] Teichmann-Zhu

a seguire: Isner-Mannarino (riprende da 7-6, 3-4 30-0)

[14] Haddad Maia-Parrizas Diaz

[10] Hurkacz-Sonego

[29] Zheng-Pera

COURT 5

Dalle 2.30: Gasquet-Humbert (riprende da 1-2, AD-40)

Sousa-[24] Bautista Agut (riprende da 3-6, 0-1 0-0)

COURT 6

Dall’1: Bondar-[17] Ostapenko

[Q] Couacaud-Dellien

a seguire: Riske-Amritraj-Vondrousova (riprende da 4-1 15-30)

[WC] Eubanks-Lehecka

COURT 7

Dall’1: [Q] Purcell-Ruusuvuori (riprende da 6-4, 3-6, 4-6, 6-6 *0-0)

Stephens-Potapova

[Q] Svrcina-[31] Nishioka

[29] Korda-[Q] Watanuki

COURT 8

Dall’1: [LL] Kudla-Safiullin

Liu-Brengle (riprende da 4-2 0-15)

Griekspoor-[32] Van de Zandschulp

COURT 12

Dalle 2.30: [Q] Stefanini-Maria

Cressy-Ramos-Vinolas (riprende da 7-6, 7-5, 3-6, 2-2 0-0)

a seguire: [23] Zhang-Tig

COURT 13

Dalle 3: [LL] Mmoh-[Q] Lokoli (riprende da 4-6, 2-6, 7-6, 6-4, 3-1 30-30)

Harris-Fucsovics

COURT 14

Dalle 2.30: [27] Begu-[LL] Mandlik

[28] Cerundolo-Moutet

COURT 15

Dalle 3.30: Vekic-[Q] Selekhmeteva (riprende da 6-2, 2-6, 6-6 5-1)

McNally-Baindl

COURT 16

Dall’1: Bronzetti-Siegemund

COURT 17

Dalle 2.30: Davis-Kovinic (riprende da 1-6, 7-5, 4-1 0-15)

Sherif-Linette