Mondiali, quante sorprese tra le qualificate: Argentina ok con Mastantuono da record

Uzbekistan e Giordania scrivono la storia, l'Arabia può ancora sperare nella qualificazione diretta. In Sudamerica, il Paraguay manda ko l'Uruguay

Nel cammino verso il Mondiale 2026, l’Asia regala sorprese: Uzbekistan e Giordania centrano una qualificazione storica con un turno d’anticipo. Prosegue la tradizione della Corea del Sud, alla sua undicesima partecipazione consecutiva. In Sudamerica, il Paraguay piega l’Uruguay e sogna un ritorno al Mondiale che manca dal 2010. Finisce senza reti tra l’Ecuador e il Brasile targato Ancelotti. L’Argentina, già qualificata, regola di misura il Cile.

Mondiale 2026, Uzbekistan e Giordania nella storia

Pareggio prezioso per l’Uzbekistan di Shomurodov, che impatta con gli Emirati Arabi e conquista la qualificazione nel Gruppo A, alle spalle dell’Iran di Taremi già certo del pass. Tris della Giordania contro l’Oman, decisivo anche il successo della Corea del Sud, che supera 2-0 l’Iraq: primo posto per la Nazionale di Son e iracheni estromessi dalla lotta per il secondo posto.

Arabia Saudita ancora in corsa per la qualificazione diretta

Successo importante per l’Arabia Saudita, che supera il Bahrain e resta in corsa per la qualificazione diretta. Martedì servirà un’impresa contro l’Australia, seconda con tre punti di vantaggio e reduce dal 3-0 sull’Indonesia. Ai sauditi, terzi nel girone, non basterà vincere: per sorpassare gli aussie serviranno cinque gol di scarto, complice la differenza reti nettamente sfavorevole (Australia +8, Arabia 0). Il Giappone, primo, è già qualificato.

Sudamerica, l’Argentina sorride: vittoria di misura sul Cile

Serata positiva per l’Argentina, già qualificata, che batte 1-0 il Cile con una rete di Juan Álvarez. Riflettori puntati sul debutto del classe 2007 Mastantuono, talento del River Plate. Panchina per Lautaro Martínez. Il Cile sfiora il gol con una traversa e un’occasione sprecata da Vargas, fermato da un attento Dibu Martínez.

Colpo del Paraguay, che piega l’Uruguay (senza Valverde) grazie a Galarza e al rigore trasformato da Enciso. È il nono risultato utile di fila per la Albirroja, ora a un passo dalla qualificazione al Mondiale dopo 15 anni d’assenza. Per la Celeste, guidata dal Loco Bielsa, è il quarto turno consecutivo senza vittorie: quinta a 21 punti, deve difendere la zona qualificazione diretta (prime sei) e guardarsi alle spalle. Esordio senza squilli, invece, per Ancelotti: il suo Brasile non va oltre lo 0-0 in casa dell’Ecuador.

Mondiale 2026, le squadre qualificate

Sono nove, al momento, le squadre già certe di un posto al Mondiale 2026. Oltre ai tre Paesi ospitanti, Canada, Messico e Stati Uniti, hanno già staccato il pass anche Giappone, Nuova Zelanda, Iran, Argentina, Uzbekistan e Giordania.