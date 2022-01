Australian Open, Medvedev: "Cosa devo fare più di così per giocare sul centrale?"

24-01-2022 12:04

Critica non molto velata quella del tennista russo rivolta agli organizzatori degli Australian Open da parte di Daniil Medvedev.

Dopo aver battuto ed eliminato Maxime Cressy agli ottavi di finale, il numero due del mondo critica gli organizzatori del torneo che ogni gionro stilano il programma degli incontri sui vari campi del Melbourne Park.

Nonostante il russo sia la testa di serie più alta del tabellone maschile, per due volte su quattro incontri disputati, si è dovuto accontentare di giocare nei campi secondari, come invece non è capitato fino ad ora, ad altri big. Gli spazi più ristretti a fondo campo infatti non piacciono al russo che ama rispondere molto lontano dalla linea di fondo. Oggi infatti Medvedev ha si vinto contro Cressy (6-2, 7-6, 6-7, 7-5) ma ha davvero faticato più del previsto impiegando più di tre ore e mezza per volare ai quarti.

“Non capisco cosa devo fare di più per meritare di giocare sul campo centrale? Sono il numero 2 del mondo, ho vinto l’ultimo slam e sono il finalista in carica di questo torneo: penso di essermi meritato sul campo la possibilità di giocare sulla Rod Laver Arena o sul Centre Court di Wimbledon, cosa che mai mi è stata concessa l’anno passato. Ci sono dei tennisti che chiedono in continuazione di essere schedulati a qull’orario o sul campo e puntualmente vengono accontentati. Forse dovrei iniziare a farlo anche io, ma non voglio diventare quella tipologia di giocatore”.

Chissà su quale campo giocherà mercoledi il suo quarto di finale contro Auger-Aliassime…

OMNISPORT