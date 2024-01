Australian Open, Panatta distrugge Alcaraz: “Atteggiamento bizzarro”, poi il paragone con Sinner

La sconfitta ai quarti di finale di Carlos Alcaraz contro Zverev fa discutere e l’ex tennista Panatta si scaglia contro lo spagnolo: “Sembra non gliene frega niente, di testa non è a livello di Sinner”

24-01-2024 19:00

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tutti gli sguardi sono puntati sugli Australian Open. Dopo la vittoria di ieri di Sinner contro Rublev che è valsa la qualificazione alla semifinale, oggi gli sguardi erano puntati sulle altre due gare di quarti di finale che hanno visto la vittoria di Medvedev e di Zverev.

Panatta distrugge Carlito: “Sembra non gliene freghi niente”

A seguire con sguardo attento ma anche con tanta ironia lo slam che si gioca in Australia ci sono anche due commentatori di eccezione come Paolo Bertolucci e Adriano Panatta che dedicano una piccola porzione della loro giornata al podcast “La Telefonata”.

L’argomento del giorno è ovviamente l’eliminazione di Carlos Alcaraz per mano del tedesco Zverev: “Alcaraz non si è evoluto ma si è involuto, a parte che l’atteggiamento in campo è abbastanza bizzarro, ride e scherza e sembra che non gliene frega niente. Non so cosa gli sia successo – dice Panatta – Sinner come testa è propio un’altra categoria, sta a livello di Djokovic sotto quell’aspetto”.

Il doppio Vavassori-Bolelli in semifinale

Si parla anche di doppio soprattutto in funzione all’exploit di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno conquistato la semifinale a Melbourne. E chi meglio di Panatta e Bertolucci per parlare di doppio: “Magari è una buona notizia anche in chiave Coppa Davis – dice Bertolucci – anche se in questo momento la scelta da fare è sempre Sinner più un altro”.

Sinner: attesa per la semifinale con Djokovic

La vittoria contro Rublev ha attirato ancora di più le attenzioni su Jannik Sinner. L’Italia si è fermata per vedere il 22enne di San Candido contro il russo e vorrebbe farlo anche nella semifinale contro Novak Djokovic. L’organizzazione degli Australian Open non ha ancora reso noti gli orari delle due semifinali che si giocheranno tra la notte di giovedì e la mattina di venerdì.

La regola vorrebbe che a scendere in campo per primi siano proprio l’italiano e il serbo che hanno avuto un giorno in più di riposo (quindi probabilmente a notte fonda o di mattina molto prest0), mentre a Medvedev e Zverev toccherebbe il secondo slot delle semifinali maschili (intorno alle 9.30-10) con l’ultima gara alla Rod Laver Arena ma per manifestazioni di questo tipo a farla da padrone sono le televisioni e dunque è lecito attendersi qualche sorpresa.