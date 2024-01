Il primo torneo del grande Slam 2024 si gioca in Australia tra il 14 e il 28 gennaio. In campo tutti i migliori: Sinner numero 4

13-01-2024 17:21

Gli Australian Open sono il primo torneo del Grande Slam Atp del 2024. Si giocano a Melbourne in Australia, dal 14 al 28 gennaio. In palio punti pesantissimi per la classifica Atp e soprattutto un montepremi mostruoso di 86,5milioni di dollari australiani pari a circa 53milioni di euro. La 112a edizione del torneo si gioca sul cemento. Ci sono tutti i migliori tennisti del momento. Testa di serie numero 1 è il campione uscente Nole Djokovic, numero 2 è lo spagnolo Alcaraz, 3 il russo Medvedev e 4 il nostro Jannik Sinner che ormai è in pianta stabile tra i migliori del pianeta e ha finito la stagione in modo sensazionale. Probabilmente il vincitore sarà uno di questi quattro, ma attenzione anche ad outsider importanti come Rublev, Zverev, Tsitsipas, Rune solo per citare le altre teste di serie top-8. La pattuglia italiana ha altri 6 rappresentanti oltre a Sinner, ci sono infatti Lorenzo Musetti (testa di serie 25), Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e i qualificati Zeppieri e Cobolli. Le partite purtroppo, a causa del fuso orario, si giocano praticamente sempre in orari notturni per l’Italia: però potrebbe valer la pena fare qualche veglia per seguire un torneo che si annuncia equilibrato e spettacolare. Sotto spieghiamo meglio ma una soluzione potrebbe essere fare un abbonamento o a Dazn o Now

Fai qui l’abbonamento a Dazn | Fai qui l’abbonamento a Now

Primo turno

Da domenica 14 gennaio. Quest’anno il primo turno inizia di domenica e si estende su tre giorni e ci sono nuovi limiti di affollamento di incontri per evitare che i match possano protrarsi fino a notte fonda.

[1] Djokovic (SRB) – [Q] Prizmic (CRO) Popyrin (AUS) – Polmans (AUS) Hanfmann (GER) – Monfils (FRA) [30] Martin Etcheverry (ARG) – Murray (GBR) [20] Mannarino (FRA) – Wawrinka (SVI) Shevchenko (RUS) – Munar (SPA) O’Connell (AUS) – Garin (CIL) [16] Shelton (USA) – Bautista-Agut (SPA) [12] Fritz (USA) – Diaz Acosta (ARG) Carballes Baena (SPA) – Gojo (CRO) Marozsan (UNG) – Cilic (CRO) [22] Cerundolo (ARG) – [Q] Sweeney (AUS) [25] MUSETTI (ITA) – Bonzi (FRA) il 15/1 Duckworth (AUS) – Van Assche (FRA) Vukic (AUS) – Thompson (AUS) [7] Tsitsipas (GRE) – BERRETTINI (ITA) il 15/1 alle 1.00 [4] SINNER (ITA) – Van de Zandschulp (OLA) il 14/1 alle 2.00 [Q] De Jong (OLA) – Cachin (ARG) Galan (COL) – Kubler (AUS) [26] Baez (ARG) – Wolf (USA) [17] Tiafoe (USA) – Coric (CRO) Machac (CZE) – [Q] Mochizuki (GIA) Tabilo (CIL) – [Q] Kovacevic (USA) [15] Khachanov (RUS) – Altmaier (GER) [10] De Minaur (AUS) – Raonic (CAN) ARNALDI (ITA) – Walton (AUS) il 14/1 alle 1.00 Kotov (RUS) – Rinderknech (FRA) [18] Jarry (CIL) – [Q] COBOLLI (ITA) il 15/1 [29] Korda (USA) – [Q] Kopriva (CZE) Halys (FRA) – [Q] Harris (RSA) Eubanks (USA) – Daniel (GIA) [5] Rublev (RUS) – Seyboth Wild (BRA) [8] Rune (DAN) – Nishioka (GIA) Djere (SBR) – Cazaux (FRA) Fils (FRA) – Vesely (CZE) [28] Griekspoor (OLA) – Safiullin (RUS) [21] Humbert (FRA) – [Q] Goffin (BEL) Zhang (CHN) – Coria (ARG) Shapovalov (CAN) – [Q] Mensik (CZE) [9] Hurkacz (POL) – [Q] Jasika (AUS) [13] Dimitrov (BUL) – Fucsovics (UNG) Ofner (AUT) – Kokkinakis (AUS) Marterer (GER) – Borges (POR) [23] Davidovich Fokina (SPA) – Lestienne (FRA) [27] Auger Aliassime (CAN) – Thiem (AUT) Muller (FRA) – [Q] Grenier (FRA) Kypson (USA) – Ruusuvuori (FIN) [3] Medvedev (RUS) – [Q] Atmane (FRA) [6] Zverev (GER) – Koepfer (GER) Kwon (KOR) – [Q] Klein (SVK) McCabe (AUS) – Michelsen (USA) [32] Lehecka (CZE) – Zapata Miralles (SPA) [19] Norrie (GBR) – Pablo Varillas (PER) Lajovic (SRB) – [Q] ZEPPIERI (ITA) 15/1 Purcell (AUS) – [Q] Valkucs (UNG) [11] Ruud (NOR) – Ramos Vinolas (SPA) [14] Paul (USA) – Barrere (FRA) Giron (USA) – Draper (AUS) Kecmanovic (SRB) – Watanuki (GIA) [24] Struff (GER) – Hijikata (AUS) [31] Bublik (KAZ) – [Q] Nagal (IND) McDonald (USA) – Shang (CHN) Evans (GBR) – SONEGO (ITA) 15/1 [2] Alcaraz (SPA) – Gasquet (FRA)

Secondo turno

Da mercoledì 17 gennaio

Terzo turno

Da sabato 20 gennaio

Ottavi di finale

Da lunedì 22 gennaio

Quarti di finale

Da mercoledì 23 gennaio

Semifinali

Venerdì 25 gennaio

Finale

Domenica 28 gennaio 2024

Dove vedere in tv le partite degli Australian Open

Le partite degli Australian Open 2024 sono trasmesse in esclusiva sui canali Eurosport. Per vederle ci sono due ottime alternative

Abbonamento a Dazn

Dazn trasmette anche i contenuti di Eurosport, per cui sottoscrivendo un contratto con Dazn puoi vedere anche le partite degli Australian Open

Abbonati qui a Dazn Abbonamento a Now

Anche Sky trasmette i contenuti di Eurosport, per cui facendo un abbonamento a Now si possono vedere in streaming anche le partite degli Australian Open

Abbonati qui a Now

Per sapere di più su orari delle trasmissioni, consultate la Guida TV di Virgilio Sport

VIRGILIO SPORT