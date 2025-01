Australian Open, la pioggia sconvolge il programma: Darderi ancora in crisi, si ritira nel secondo set

La prima giornata di incontri nello slam australiano pesantemente condizionata dalle condizioni meteo: tante partite rinviate, attesa anche per i primi italiani in campo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Pronti via ed è la pioggia a fare da protagonista agli Australian Open. La prima giornata di incontri dello slam è stata infatti pesantemente condizionata dalla pioggia che ha costretto gli organizzatori del torneo a rimandare molti match e di fatto a stravolgere il programma della giornata. Tutto regolare solo sui tre campi al coperto: la Rod Laver Arena, la Margaret Court Arena e la John Cain Arena.

Darderi, la crisi continua: con Martinez arriva il ritiro

E’ durata solo un set e mezzo la partita di Luciano Darderi. L’italo-argentino ha dovuto aspettare a lungo per scendere in campo a causa delle condizioni meteo e già in avvio del match contro lo spagnolo Pedro Martinez, si è capito che le sue condizioni non erano ottimali. Darderi ha perso il primo set opponendo una scarsissima resistenza al suo avversario che ha conquistato il parziale con il punteggio di 6-3. E nel secondo le cose non sono andate molto meglio con lo spagnolo che è andato avanti subito 4-1, sul suo turno di servizio è sotto 15-40 e in quel momento si avvicina a rete e decide di concludere la sua esperienza australiana.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gigante aspetta il match con Humbert

Sorte simile anche per Matteo Gigante, l’azzurro che ha partecipato anche alla United Cup, è stato l’unico italiano a conquistare l’accesso al tabellone principale dalle qualificazioni e ora per lui c’è la sfida alla Melbourne Arena contro il temibile francese Ugo Humbert. L’azzurro che scenderà in campo su un campo al coperto deve però aspettare la fine degli incontri precedenti prima di scendere in campo.

Esordio sofferto per Ruud, Fils batte Virtanen

Primi incontri da tenere d’occhio a Melbourne. Il norvegese Casper Ruud è stato chiamato a una lunga battaglia contro lo spagnolo Jaime Munar. Due giocatori che amano la terra e che hanno poco feeling con il cemento, alla fine ad avere la meglio è stato il norvegese che ha conquistato la vitoria al quinto set ma non senza grandi sofferenze. Avanza anche il giapponese Nishikori dopo una lunghissima maratona contro il brasiliano Monteiro che si arrende solo al quinto set. Più agevole la vittoria del francese Fils che dopo aver perso il primo set contro il finlandese Virtanen, ha vinto tre set di fila per avanzare al secondo turno.