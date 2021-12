Australian Open, Seppi batterà un record pazzesco di Federer

17-12-2021 10:46

Ormai manca poco all’inizio dell’Australian Open, il primo Slam del 2022. Saranno ben 18 gli italiani impegnati nelle qualificazioni, 11 invece sono già certi di un posto nel main draw. Andreas Seppi è tra questi ed è pronto a infrangere un record.

A Melbourne infatti, l’altoatesino centrerà lo storico di traguardo delle 66 presenze consecutive in un tabellone principale di uno Slam. Seppi supererà Roger Federer, che ne ha centrate 65 nel 2016.

Solo poco tempo fa, agli US Open, Seppi aveva escluso l’idea di andare in pensione: “L’età non è una cosa a cui penso più di tanto, quello che conta è avere la voglia di mettersi ancora in gioco. E quando i risultati arrivano è più bello, ti viene voglia di andare avanti. Sono altotesino, sono tosto come le mie montagne. Scherzi a parte, la ricetta è solo una: l’amore per questo sport, per questo lavoro. La passione che spinge noi tutti ad alzarci la mattina e dare il nostro meglio in allenamento e in campo”.

Questa passione gli ha permesso di superare un certo Roger Federer e di raggiungere un record pazzesco. Altri azzurri proveranno a lottare per vincere in Australia, Seppi ha già vinto con la sua presenza.

OMNISPORT