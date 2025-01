Australian Open, Sinner toglie un altro record a Pietrangeli che sbotta: “Spero ora la smettano”

Nonostante il sorpasso come tennista azzurro con più slam in singolare, Pietrangeli è apparso felicissimo per la vittoria di Sinner, nei confronti del quale ha ribadito non provare alcuna invindia

Con la netta (6-3 7-6 6-3) vittoria in finale contro Alexander Zverev, Jannik Sinner si è confermato campione dell’Australian Open dove esattamente un anno fa aveva conquistato il suo primo major della carriera, arrivando ora, a soli 23 anni, a vantare ben 3 titoli slam nel suo palmares, superando così Nicola Pietrangeli come tennista italiano con più slam vinti in singolare.

Si tratta dell’ennesimo record di Jannik, che continua a scrivere non pagine, ma volumi di storia del tennis italiano. Intervistato da Ansa, il vincitore di due Roland Garros 1959 e 1960 ha accolto gradevolmente il risultato e scherzato sul nuovo primato di Sinner, a suo modo di vedere talmente superiore agli altri, che nessuno nel circuito potrebbe batterlo in questo momento.

Pietrangeli: “Jannik sta esagerando…”

A circa 65 anni di distanza dal suo secondo e ultimo titolo della slam conquistato, Nicola Pietrangeli non è più il tennista azzurro con più major vinti in singolare. A superarlo è stato ovviamente il fenomenale Jannik Sinner, che grazie alla vittoria su Alexander Zverev in finale all’Australian Open è già salito a quota tre slam nel palmares, numero che potrebbe facilmente lievitare nel prossimo futuro visti i soli 23 anni dell’altoatesino.

In passato si è spesso parlato della presunta invidia nei confronti di Sinner da parte di Pietrangeli, il quale è però apparso genuinamente felice della vittoria di Jannik nell’intervista rilasciata all’Ansa, tanto da lasciarsi andare anche a una battuta: “I record devono essere battuti, poi i conti si fanno alla fine delle carriere. Ma Jannik sta esagerando (dice con tono scherzoso, ndr)… In ogni caso si merita tutto per come gioca e per come si comporta in campo e fuori”.

Pietrangeli rosica?

L’accusa di essere invidioso di Sinner e di rosicare per i suoi successi, nasce soprattutto da alcune affermazioni di qualche tempo di Pietrangeli, una su tutte quella in cui disse che Jannik “Non supererà mai i miei record”, riferendosi però al numero di partite vinte in Coppa Davis, che non potrà essere superato solamente per il cambio di format della competizione.

Da un po’ di tempo questa parte l’ex tennista nei suoi vari interventi si è sempre detto felicissimo per i successi del n°1 ATP e adesso si augura che la gente smetta di dire e pensare che sia invidioso dei successi di Jannik: “Spero la gente ora la smetta di pensare che io ce l’abbia con lui. Qualcuno ha detto che io rosicavo, ma figuriamoci”.

Pientrageli: “Oggi nessuno può battere Sinner”

Pietrangeli ha poi parlato della netta superiorità mostra da Sinner in confronto a tutti gli altri e ribadita anche in finale, dove non ha concesso nemmeno una palla break al n°2 del mondo: “E’ incredibile con quale facilità riesca a vincere, in questo momento sta volando. A inizio torneo, tra me e me, ho azzeccato il pronostico perché avevo dato che sarebbe stata una passeggiata. Oggi nessuno al mondo può batterlo, al massimo può perdere lui se sta male. Non c’è trippa per gatti”