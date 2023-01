Australian Open, Swiatek e Gauff continuano il loro Slam

20-01-2023 09:06

Continua anche il tabellone femminile con un altro buon risultato per la Repubblica Ceca grazie a Barbora Krejcikova che si impone su Anhelina Kalinina per 6-2, 6-3. Adesso la ceca che ha chiuso con 23 vincenti sfiderà l’americana Pegula.

Quest’ultima ha avuto la meglio, senza difficoltà sull’ucraina Marta Kostyuk con il punteggio di 6-0, 6-2 in 1ora e 6′. Nessun problema nemmeno per l’altra connazionale C. Gauff che si impone su Pera 6-3 6-2. La giovane stella americana al turno precedente aveva battuto la Raducanu. Ora sfiderà Ostapenko.

Ostapenko che invece centra l’ottavo dopo aver battuto la Baindl per 6-3, 6-0.