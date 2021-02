Australian Open, Zverev: "Fantastico avere pubblico"

Sasha Zverev ha superato, nella giornata di ieri, il primo turno degli Australian Open, non senza qualch difficoltà.

Il tennista ha poi ammesso: “È stato un inizio complicato. Ho percepito dolore agli addominali e alla schiena, cosa che mi ha reso difficile andare a servire. Non ho potuto battere alla velocità di sempre, ho dovuto per forza di cose cercare variazioni ed effetti. In certi casi ho raggiunto i 210 km/h, ma in buone condizioni fisiche tocco questa velocità con più costanza e posso perfino superarla”.

Prossimo avversario lo statunitense Maxime Cressy, proveniente dalle qualificazioni e vincitore nella partita precedente sul giapponese Taro Daniel.

OMNISPORT | 09-02-2021 20:12