Azarenka in lacrime: "La violenza non è mai giustificata"

15-03-2022 19:51

Un momento emotivamente drammatico ha visto protagonista Victoria Azarenka durante il match dei sedicesimi di finale del WTA 1000 di Indian Wells che stava disputando contro la kazaka Elena Rybakina e che ha finito per perdere col punteggio di 6-3 6-4 non riuscendo quindi a difendere i punti acquisiti conquistando la finale in questo torneo lo scorso autunno.

La 32enne bielorussa di Minsk, il cui paese è il principale fiancheggiatore della Russia nella guerra contro l’Ucraina, mentre stava servendo sul 2-2 nel secondo set è scoppiata improvvisamente in lacrime dopo aver commesso un doppio fallo. Alla giudice di sedia che è accorsa per accertarsi se aveva bisogno di aiuto Vika ha detto ripetutamente “Mi dispiace, mi dispiace molto” riferendosi, per l’appunto, alla guerra, come ha poi precisato nella conferenza stampa post match, dopo di che si è cancellata dai social network. Ricordiamo che gli sportivi russi e bielorussi possono gareggiare individualmente ma rappresentando solo se stessi e non la propria nazione.

“Una cosa che manca nel mondo è la compassione reciproca, l’empatia – ha detto Azarenka in conferenza -. È qualcosa che sento di poter offrire. Spero che altri inizino a metterlo in atto perché siamo tutti esseri umani. È la cosa più importante, prendersi cura di ciascuno. Ecco di cosa parla la vita. So che a volte è un pio desiderio, ma penso che le fondamenta dell’umanità non dovrebbero essere perse in nessun conflitto. La violenza non è mai giustificata in ogni caso, non sarà mai nei miei occhi. Spero che possiamo crescere di più per evitare che accadano situazioni e conflitti nel mondo”.

OMNISPORT