Bagnaia: "Gran duello con Martin, ce l'ho messa tutta"

Il campione del mondo in carica: "Ovviamente vincere è una sensazione migliore di un secondo posto, ma posso dire che ho provato fino alla fine".

18-06-2023 15:37

Dopo il secondo posto nella gara al Sachsenring, Bagnaia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Una bella gara con un grande duello. Abbiamo fatto meglio di ieri. Dal mio punto di vista ce l’ho messa tutta e ho provato a vincere, ma non è stato abbastanza. Nel penultimo giro mi ero avvicinato ma l’ho toccato e, a quel punto, ho perso un po’ di terreno. Non avevo più modo di recuperare nell’ultima tornata altrimenti avrei rischiato troppo. Ora testa ad Assen”.

Bagnaia avrebbe voluto bissare il trionfo al Mugello: “Ovviamente vincere è una sensazione migliore di un secondo posto, ma posso dire che ho provato fino alla fine. Forse anche troppo visto il contatto del penultimo giro. Una gara bellissima e combattuta. Sono davvero contento di quello che ho fatto e di avere trovato quel qualcosa in più per stare vicino a Jorge Martin. La gara è stata 20 secondi più veloce rispetto al 2022. Spiega molto quanto abbiamo spinto. Ora testa ad Assen dove arriviamo con un buon feeling”.

Bagnaia ha concluso: “Martin? Oggi ci siamo sfidati da vicino anche per una differenza di setting. Per quel motivo incrociavamo spesso le linee. Io ho tentato di passare in curva 5-6, ma senza riuscirci, quindi ho tentato diverse volte alla Waterfall dove si poteva prendere uno slancio importante, ma lui è stato bravo a coprire? Differenze con Enea? Sono due grandi piloti, allo stesso livello. Bastianini è stato campione del mondo in Moto2 proprio davanti a Martin, per cui spiega benissimo il potenziale”.