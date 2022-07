Bagnaia, mea culpa dopo l'incidente ad Ibiza: "Ho imparato la lezione"

05-07-2022 21:53

Il centauro della Ducati Pecco Bagnaia ha avuto in incidente a Ibiza, dove si trova in vacanza con alcuni amici. Il pilota della Ducati, alla guida di un Suv di ritorno da una festa, è finito con due ruote nel fosso a bordo strada: illeso, è stato sottoposto all’alcoltest dalla polizia locale, ed è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Il ducatista sui social si è scusato per quanto successo: “Ieri sera ero a Ibiza con i miei amici per una festa in questo periodo di pausa dalla MotoGP. Abbiamo festeggiato insieme, brindando alla mia vittoria nel GP di Assen. All’uscita dalla discoteca, verso le 3 di mattina, nell’affrontare una rotonda sono finito con le ruote anteriori in un fosso, senza coinvolgere altri veicoli o persone”.

“Il controllo del tasso alcolemico effettuato dalla Polizia ha però rilevato che avevo bevuto più di quanto è consentito dalla legge spagnola. Mi dispiace molto per quello che è avvenuto: io sono praticamente astemio, è stata una grave leggerezza, che non doveva succedere. Mi scuso con tutti e vi posso assicurare che ho imparato la lezione. Mai mettersi al volante dopo avere bevuto degli alcolici. Grazie”.