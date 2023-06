Bagnaia: "Preferisco le gare alle sprint"

Il campione del mondo in carica: "È stato fantastico, ma non è stato semplice perché dietro spingevano tanto".

25-06-2023 18:35

Dopo la vittoria ad Assen, Bagnaia ha dichiarato: “È stato fantastico, ma non è stato semplice perché dietro spingevano tanto – le parole del pilota Ducati al termine della gara a Sky Sport -. Solo negli ultimi giri ho creato un piccolo vantaggio, perché ero davvero al limite. Adoro questa pista e questo pubblico”.

“È stata una gara molto lenta, ma molto tosta – continua Bagnaia -. In mattinata abbiamo fatto una modifica importante, perché ci siamo resi conto che questa moto ha bisogno di setting molto specifici per la pista, al contrario di quella del 2022. Nessuno si sarebbe aspettato così tanto caldo qui ad Assen, le gomme erano un po’ al limite, ma lo erano per tutti e infatti il ritmo è stato piuttosto lento. Le Sprint? Le gare lunghe le preferisco, sono più nelle mie corde per l’aspetto gestionale”.