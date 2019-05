Bale va allo scontro con il Real Madrid

Si fa infuocato lo scontro tra il Real Madrid e Gareth Bale, che a fine stagione lascerà, forse, la casa blanca dopo le polemiche degli ultimi mesi.

L'attaccante gallese, escluso nuovamente da Zinedine Zidane che lo ha poi umiliato in conferenza stampa ("Non lo avrei fatto giocare neanche se avessi avuto il quarto cambio") secondo quanto riporta Radio Estadio si sarebbe sfogato con i compagni di squadra: "Ho ancora altri 3 anni di contratto. Se vogliono che me ne vada dovranno pagarmi 17 milioni netti a stagione. Altrimenti rimango qui, anche solo a giocare a golf".

Il suo contratto è in scadenza nel 2022, la soluzione più probabile sembra essere quella di un ritorno in Premier League.

SPORTAL.IT | 20-05-2019 12:12