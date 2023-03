Ballardini: "Più aggressivi nella ripresa"

Il tecnico della Cremonese ha parlato dopo il pareggio con il Monza

18-03-2023 18:16

Il tecnico della Cremonese Davide Ballardini ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Monza: “Nel primo tempo noi non eravamo così bravi nelle chiusure, non eravamo così bravi nel gioco, eravamo lenti e prevedibili. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi con la palla. Nel primo tempo meglio loro, la Cremonese penso che abbia fatto un buon secondo tempo”.

Nell’intervallo i tanti cambi hanno fatto la differenza, a cominciare dall’entrata di Ciofani: “E’ un esempio ogni giorno. In ogni allenamento si ferma come se fosse un ragazzino di 16-18 anni. E’ il frutto della persona che è e dell’amore per il lavoro che fa”.