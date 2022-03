Balotelli: a giugno potrebbe tornare in Premier League

01-03-2022 08:49

Il futuro di Mario Balotelli potrebbe essere ancora l’Inghilterra. Secondo il Daily Star, infatti, SuperMario piace al Fulham, che è capolista della seconda divisione inglese e dunque punta a rafforzarsi in vista della nuova probabile avventura in Premier League (anche perché potrebbe perdere Mitrovic). Balotelli è rinato quest’anno in Turchia, nell’Adana Demirspor allenata da Vincenzo Montella. Il presidente Mura Sancak ha fatto sapere che il prezzo è di 10 milioni di euro.

OMNISPORT