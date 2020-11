Balotelli, la chiamata dal Brasile è reale: "Per noi è come Maradona"

Non è solo una mera suggestione di mercato, ma un’opzione a tutti gli effetti. Mario Balotelli, dopo il flop della passata stagione al Brescia, potrebbe realmente ripartire dal campionato brasiliano. O, per essere più precisi, da Rio de Janeiro e dal Vasco da Gama.

Lo afferma senza giri di parole Fabio Cordella, ds del prestigioso club carioca che attualmente sta vivendo diverse difficoltà (come dimostrato dal diciassettesimo posto occupato nella classifica del Brasileirão. “Per noi Balotelli è come Maradona“, ha addirittura dichiarato il dirigente bianconero in un video.

Balotelli è attualmente senza contratto, il che potrebbe permettergli di essere ingaggiato dal Vasco da Gama senza particolari grattacapi. Cordella mette però in chiaro le tempistiche che il club vorrebbe rispettare.

“Spero che l’ufficialità possa arrivare entro il 15 gennaio – ha infatti ammesso -. Balotelli ha tutta la volontà di venire qui, come soluzione gli piacerebbe e ce lo ha dichiarato. Chiaramente ci sono già stati dei contatti, e sommariamente siamo già d’accordo su tutto“.

“Al momento manca solo l’ufficialità“, si è addirittura sbilanciato il direttore sportivo del prestigioso club che in Brasile è noto anche come ‘O Gigante da Colina’. E che nella propria bacheca vanta quattro titoli brasiliani, 24 carioca e la Copa Libertadores del 1998.

“Non dimentichiamoci che il Vasco da Gama è il secondo club più titolato al mondo“, ha infatti rimarcato Cordella. Segnalando come la scelta di Balotelli sarebbe davvero di altissimo profilo.

OMNISPORT | 30-11-2020 22:02