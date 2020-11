Vasco, la conferma: "Balotelli può arrivare a gennaio"

Mario Balotelli al Vasco da Gama, un trasferimento che s’ha da fare. L’ex Brescia sembra ormai ad un passo dal volare in Brasile e firmare con il club di Rio de Janeiro.

Fabio Cordella, nuovo direttore sportivo italiano del club della capitale brasiliana, intervistato da Tuttosport, ha confermato che le parti sono al lavoro: “Non è un sogno, ma pura realtà. Stiamo lavorando insieme a Mino Raiola per provare a portare uno dei calciatori più forti a livello mondiale in Brasile. Mario è sempre più convinto del nostro progetto e l’idea di trasferirsi in uno dei campionati più belli e affascinanti del mondo lo entusiasma molto”.

Il trasferimento, comunque, dovrebbe prendere forma soltanto a gennaio, visto che l’attuale presidente ha messo il veto sull’arrivo del giocatore prima del 30 novembre: “Abbiamo provato ad anticipare e a convincere l’attuale presidente del club Alexandre Campello a portare Mario in Brasile entro il 30 novembre, ma non ha voluto. A questo punto tutto è rinviato a gennaio”.

Cordella, salentino di nascita e che conosce personalmente Mancini, ha anche ricandidato l’attaccante bresciano per un posto in Nazionale: “In Brasile il livello del campionato è altissimo, giocano calciatori di una qualità tecnica impressionante. Se torna a essere il Balotelli che tutto il mondo conosce l’Italia potrà trovare solo giovamento. Mancini è contento dell’eventuale opportunità di vedere nuovamente Mario in un grande club”.

