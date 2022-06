Banane in campo, Pardew si dimette da allenatore del Cska Sofia

01-06-2022 21:38

Alan Pardew ha deciso di lasciare con effetto immediato la panchina del Cska Sofia per protesta in seguito al comportamento razzista di alcuni tifosi del club bulgaro.

Durante la gara del 19 maggio scorso contro il Botev Plovdiv alcuni giocatori del Cska sono stati presi di mira da un gruppo di supporters, che avrebbe lanciato in campo alcune banane contro di loro.

“Purtroppo il mio tempo qui è finito. Gli eventi prima e dopo la partita con Botev non erano accettabili per me, per il mio assistente Alex Dyer o per i nostri giocatori. Il motivo per cui nessuno ha rilasciato un’intervista dopo la partita era che eravamo tutti molto indignati dalla situazione che si era aggravata”.