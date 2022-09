Banchero, messaggio all'Italia aspettando il debutto in NBA

26-09-2022 21:26

L’Italia aspetta Paolo Banchero. Ma anche viceversa. A poche settimane dal via della stagione NBA, la prima scelta dell’ultimo Draft non ha perso l’occasione per mostrare affetto alla propria nazione d’origine.

Durante il media day degli Orlando Magic, infatti, l’ex Duke Blue Devils ha sfoggiato un bel tricolore durante lo shooting fotografico con la squadra che lo farà debuttare nella grande pallacanestro.

In possesso della doppia cittadinanza, italiana e statunitense, Banchero, nativo di Seattle e spintosi nella scorsa stagione con Duke fino alle semifinali NCAA, ha più volte promesso di voler indossare la maglia azzurra, già a partire dal Mondiale 2023, in programma tra Filippine, Giappone e Indonesia.