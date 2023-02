Nessuna conferma da parte di Flavio Briatore, mezze frasi da Barbara d'Urso che parla del presunto flirt in un'intervista al Corriere della Sera che fotografa lo stato sentimentale della conduttrice Mediaset

06-02-2023 12:16

Che piaccia o meno la sua televisione, si condivida o al contrario si avanzi qualche obiezione sul suo ridimensionamento a Mediaset (che Barbara d’Urso nega ma non troppo, in questa intervista) è sempre al centro dell’agenda mediatica: la sua presenza è comunque una certezza, la sua vita sentimentale invece è misteriosa, quasi fumosa a parte la dolorosa separazione dall’ex marito, il ballerino Michele Carfora: presunti flirt, tra i quali quello con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, e qualche indiscrezione che oggi riporta di un’intesa più che straripante con l’imprenditore e figura della F1, Flavio Briatore.

Il presente televisivo di Barbara d’Urso: le rimane Pomeriggio 5

In un’intervista al Corriere della Sera, la presentatrice televisiva ha risposto sul legame che la vorrebbe molto vicina a Briatore dall’inizio di gennaio: la coppia sarebbe stata avvistata in diverse circostanze e le fotografie andrebbero a sostenere una simpatia, almeno, tra i due.

La conduttrice di Pomeriggio 5, che è stata relegata alla fascia pomeridiana dopo la decisione aziendale di imprimere un cambiamento di linea editoriale che ha cancellato dai palinsesti i suoi programmi domenicali e che presto la vedrà sostituita, stando a dagospia, anche nella prossima edizione de La pupa e il secchione.

Barbara si dedicherà al teatro, la prima di Taxi a due piazze è al Nazionale di Milano il 14 febbraio, poi, in giro sino al 19 aprile, con tappe a Bari, Bologna, Verona: una situazione complessa da gestire e poco compatibile con la televisione intensiva alla quale era e ci aveva abituati. Insomma, grandi stravolgimenti che anche sul versante sentimentale e privato potrebbero interessarla, proprio in concomitanza con il battesimo in teatro al fianco della regista Chiara Noschese, interpreti notissimi come l’ex Gatto di Vicolo Miracoli Franco Oppini (padre di Francesco ed ex marito di Alba Parietti), Rosalia Porcaro (attrice napoletana con incursioni nella fiction, come Mina Settembre) e Giampaolo Gambi, reduce da Detto, fatto.

Il flirt con Flavio Briatore

Nel corso di questa intervista al Corsera, però Barbara lascia il posto a Carmelita quando il tono delle domande diventa più intimo, quasi personale e il personaggio pubblico deve lasciare spazio alle vicende che hanno segnato anche in tribunale la d’Urso.

“Io non pratico quel tipo di amore, anche se non giudico chi lo fa. Poi, se scoprissi di essere tradita da un uomo, gli taglierei tutti i vestiti. Quando è successo, però, l’ho saputo dai giornali e non ci siamo più rivisti, se non in tribunale”, ha raccontato.

Dunque oggi vive una relazione complicata o libera con Briatore, che è definitivamente separato dall’ex moglie Elisabetta Gregoraci, impegnata pare felicemente con Giulio Fratini, imprenditore del settore alberghiero che ha conquistato la ex modella e conduttrice. La risposta sulla natura del loro rapporto, però, è assai poco chiaro:

“Siamo usciti un po’ di volte con altri amici”, ha risposto la conduttrice di Pomeriggio 5 nell’intervista. Alla domanda se siano usciti da soli “non me lo ricordo” è l’unica risposta che dà Barbara D’Urso che poi aggiunge come prima di conoscerlo avesse un pregiudizio nei confronti di Flavio Briatore “non credevo mi stesse simpatico. Invece ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo non altro”.

Il silenzio di Briatore su Barbara d’Urso

Anche l’inventore del brand Billionaire, in questi ultimi mesi, era stato oggetto di attenzione sul versante privato al pari della sua ex moglie e gli era stato attribuito un flirt con una giovane modella, della quale si sono perse ben presto le tracce. Di recente Briatore è poi intervenuto al Pitti Uomo per lanciare una linea firmata in collaborazione anche con il figlio Nathan Falco, nato proprio dall’unione con Elisabetta Gregoraci. E anche in quella circostanza, oltre alla F1 e alla Juve, non ha aggiunto altro sulla sua vita personale.

Nulla che smentisca o che confermi quel feeling che la stessa d’Urso, oggi, conferma in un modo che va letto con la lente di chi sa gestire con padronanza certi meccanismi.

