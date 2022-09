21-09-2022 15:17

A stanarli, nonostante i tentativi di depistaggio attuati nelle ultime settimane, sono stati i fotografi del magazine Chi: Elisabetta Gregoraci, ex moglie dell’imprenditore e manager di F1 Flavio Briatore, e Giulio Fratini, personaggio noto nell’ambito del mondo alberghiero e della ristorazione per altrettanti celebri attività, sono stati avvistati a Milano impegnati in una passeggiata interrotta o almeno camuffata proprio per evitare l’insistenza dei paparazzi scatenati dall’evidente ricerca di una foto esplicita.

Novità per Elisabetta Gregoraci: le foto di Chi

Della presunta frequentazione tra Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore si sussurra da più di qualche mese, anche se di prove certe non vi è ancora nulla di rilevante a parte delle evidenze social come il seguirsi su Instagram che nel loro caso non implica certo il presupposto di una storia.

Con questa sequenza di foto, invece, sembra proprio che l’ex moglie di Briatore, ancora in ottimi rapporti con il manager ex Benetton, sia vicina a Fratini e che tra i due si sia instaurato un rapporto che potrebbe lasciar intendere che ci sia qualcosa di più.

A Venezia in splendida solitudine

A Venezia, dove Elisabetta ha catalizzato l’attenzione per i suoi outfit estremi e la preziosa solitudine di cui si è circondata, nulla è trapelato su questo nuovo rapporto anche se già si vociferava. Dettaglio che, d’altronde, ha sempre caratterizzato le presunte simpatie dopo la separazione della Gregoraci da Briatore e sulle quali durante il Gf Vip erano state avanzate anche delle ipotesi, legate all’accordo con l’ex marito. Circostanze mai confermate.

Negli scatti del magazine diretto da Alfonso Signorini, conduttore anche di quella edizione, la conduttrice si trova vicino a Fratini quando si rende conto dei fotografi e il suo accompagnatore, in elegante completo blu, si allontana per tentare di rimediare. Il più, però, è fatto.

Fonte: ANSA

Chi è Giulio Fratini

Di Giulio Fratini, invece, che cosa sappiamo? Imprenditore legato al settore alberghiero di lusso, investimenti nella ristorazione ha il fulcro delle sue attività professionali tra Firenze e Roma, ma spazia anche altrove confermando una lunga tradizione familiare. Ma oltre alle sue qualità nei segmenti di riferimento, Fratini è stato al centro del gossip per via delle sue precedenti relazioni: qualche estate fa lo abbiamo visto al fianco di Raffella Fico, ex compagna di Mario Balotelli e madre di sua figlia Pia, e poi più di recente con Roberta Morise, conduttrice televisiva di grande successo con la quale ha vissuto una relazione lunga e senza filtri.

Il gossip sulla loro storia

Con Elisabetta Gregoraci, invece, la frequentazione risalirebbe a qualche mese fa a breve distanza dalla conclusione della sua relazione con la Morise con la quale è durata circa un anno e mezzo; a suo dire è stato proprio Fratini a preferire che la loro storia finisse così, alla vigilia di questa lunga, intensa estate.

