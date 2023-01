Non pago dei progetti imprenditoriali che lo riguardano, anche a Pitti Uomo l’imprenditore e barnd ambassador della Formula Uno Flavio Briatore irrompe nelle vicende della Juventus in maniera prepotente.

Senza filtri, come di consueto avviene quando è chiamato a esternare la sua opinione su quanto verte sulla squadra della quale è noto tifoso da tempo immemore, l’inventore del marchio extralusso Billionaire ha provveduto ad appagare quelli che attendevano da lui un giudizio tranciante.

Alle 17 nel Refettorio del complesso di Santa Maria Novella sfila il neo-minimalismo per uomo e per donna dello stilista belga Jan-Jan Van Essche; poi sarà la volta de Le Mani di Napoli con la loro grande tradizione sartoriale col contributo di Arbiter, Fiammetta Cicogna è ospite di Lorenzo Nencini da U.S.Polo Assn.

In Fortezza girano l’ex moglie di Briatore, Elisabetta Gregoraci con il figlio Nathan e l’imprenditore, mentre da Jared è attesa la campionessa Federica Pellegrini.

Che cosa ha dichiarato dunque Briatore per aggiudicarsi tanta attenzione sulla Juventus, già travolta dall’inchiesta Prisma?

Non solo di calcio ha parlato, il manager che ha portato Michael Schumacher a conquistare Mondiale e celebrità, nei suoi anni migliori alla guida della Benetton, e che tornato a ricoprire un ruolo fondamentale nel mondo dei motori e della F1:

“Sono rientrato da due anni in Formula 1, che adesso ha un enorme appeal perché gli Stati Uniti sono un traino straordinario, mentre prima era molto difficile entrarci”, ha specificato.

“Ci sono dei piloti giovani straordinari e fantastici – ha spiegato tornando sul circus e sulla Ferrari – gente che comunica con i media in modo diverso. Ci sono campioni straordinari come Verstappen, come Hamilton, come Russell, un gruppo di giovani fantastici. E un gruppo di meno giovani come Alonso che non era così in forma fisica neanche quando correva con me. Per cui la Formula 1 è spettacolo, andiamo in America e facciamo 500mila, 600mila persone. Nella Ferrari adesso c’è Vasseur che è un amico, e speriamo che faccia bene”.