10-01-2023 20:08

Federica Pellegrini ha smesso da un po’ di essere tra le protagoniste del nuoto ma non si finisce mai di parlare della “Divina” al di fuori della vasca. Negli ultimi giorni, ad esempio, si è ipotizzata una possibile gravidanza dell’ex campionessa olimpica, notizia subito smentita dalla regina dei 200 stile libero a La Repubblica.

La Pellegrini: “Non sono incinta”

Queste le parole di Federica pellegrini a riguardo: “Ma va, non ci stiamo proprio pensando. Un figlio non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare, almeno tre e tutti importanti. Sto lavorando a un paio di idee che mi riguardano, una di tipo, diciamo così, letterario e l’altra di prodotto. Ci tengo perché sono entusiasmanti e perché spero portino un messaggio positivo. Non posso aggiungere altro per ora”.

L’Academy e il ciclo: le parole della Pellegrini

La Pellegrini rivela un progetto: “Con Matteo invece vogliamo mettere su una nostra Academy del nuoto per i più giovani, non sarà a Verona, ma in un luogo a noi molto caro, un po’ casa nostra. Vorremmo partire quando finiscono le scuole con tre settimane di full immersion divise per età dei partecipanti. Ci sarà palestra, corsia e altre attività. Vorremmo che fosse una cosa semplice all’inizio. Ci sarà uno sponsor tecnico e stiamo studiando un logo, una delle cose più divertenti”.

La Pellegrini tocca anche un argomento che le sta a cuore: “Avere qualcuno cui rivolgerti perché sei nervosa perché sei in pre-ciclo o ti senti gonfia perché il giorno prima della finale ti dovevano venire le mestruazioni e invece non è successo, aiuta. Il ciclo è un tabù che va definitamente sfatato. È una cosa che esiste, che cambia l’umore e la percezione di sé in una donna che fa una vita normale, figuriamoci in un atleta che lavora sul suo corpo e col suo corpo. Si vince e si perde di un centesimo, un decimo di secondo, il ciclo mestruale per un atleta professionista va assolutamente considerato. Quando io ne parlai a Rio, la cosa fu percepita come una mia scusa per non aver preso medaglia. Un tipo di ragionamento molto maschilista“.

Pellegrini e l’idea del ritorno

La Pellegrini è contenta fuori dalle vasche, ma nell’intervista ha ammesso di aver pensato a un clamoroso ritorno: “Non mi manca la piscina, vado a nuotare solo ogni tanto, frequento più la palestra. Insomma, nessun dramma esistenziale dopo l’addio. Semmai ho avuto alcuni momenti di nostalgia. Persino qualche tentazione di riprovarci per gli Europei di Roma. Ma mi è passata quasi subito. Io ho smesso di nuotare non perché non ne avessi più voglia o perché mi fosse diminuita la fame, ma perché il mio corpo non mi dava più modo di combattere ai miei livelli”.