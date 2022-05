Barcellon, Ansu Fati giura amore eterno al club

30-05-2022 14:15

Il giovanissimo attaccante del Barcellona Ansu Fati, reduce da un paio d’anni molto complicati a causa di numerosi infortuni importanti come la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio, ha parlato ai microfoni di Canal+ giurando amore eterno al Barcellona.

Queste le sue parole:

“Interessamento del PSG? Non penso alle offerte che arrivano. Fin dall’inizio ho detto al mio procuratore e ai miei familiari che voglio rimanere a Barcellona per tutta la carriera. Le mie volontà sono cristalline, mi auguro di poter passare qui tutta la mia carriera. Gli infortuni sono la cosa peggiore per un calciatore ma la pazienza è fondamentale. Ogni cosa è esperienza. Esistono però cose peggiori: avere un padre malato, avere una salute cagionevole. I miei problemi si possono risolvere facilmente. L’ho già provato quando avevo 13 anni, nel momento in cui mi sono rotto la tibia e il perone. Credevo che non avrei più giocato, ma va tutto bene”.