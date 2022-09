Barcellona, arriva Keira Walsh: acquisto record per il calcio femminile

07-09-2022 18:15

Fonte: The FA via Getty Images

Il Barcellona ha completato l’ingaggio di Keira Walsh dal Manchester City per una cifra record per una calciatrice, che si aggira intorno alle 350.000 sterline.

Walsh ha collezionato sei presenze con l’Inghilterra che ha vinto gli Euro femminili del 2022 a luglio.

La 25enne ha trascorso tutta la sua carriera con il City, vincendo un titolo della Women’s Super League, tre FA Cup e quattro EFL Cup.

Il Barca, tre volte campione di Spagna in carica, l’ha portata via da Manchester con un accordo che supera di gran lunga il precedente record, stabilito quando il Chelsea pagò al Wolfsburg oltre 250.000 sterline per Pernille Harder nel 2020.

Walsh si unirà alla sua vecchia compagna di squadra del City e compagna di squadra nell’Inghilterra Lucy Bronze al Barca, con il difensore che ha fatto lo stesso passo a giugno, ossia dal City al Barca.

Georgia Stanway, altra giocatrice del City protagonista agli Europei, è partita per il Bayern Monaco.