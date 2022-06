Barcellona, Dembele: "Chelsea? Sono voci. Voglio rimanere"

18-06-2022 18:43

Ousmane Dembele intende rimanere al Barcellona e ha respinto le indiscrezioni su un suo trasferimento al Chelsea come “solo voci” in un’intervista improvvisata mentre aspettava al semaforo.

Il Barcellona ha pagato 105 milioni di euro per ingaggiare Dembele dal Borussia Dortmund nel 2017, ma il contratto quinquennale che ha firmato scadrà a fine giugno.

Il Bayern Monaco e il Chelsea sarebbero interessati al vincitore della Coppa del Mondo 2018, al quale il club ha detto pubblicamente di lasciare il Barca durante la finestra di trasferimento di gennaio dopo che le trattative contrattuali si erano interrotte.

Tuttavia, non essendosi concretizzato alcun trasferimento prima della fine di gennaio, Dembele è stato reintegrato nella squadra di Xavi e ha ritrovato la sua forma.

Il 25enne ha terminato la stagione con più assist (13) e assist previsti (9,2) di qualsiasi altro giocatore in Liga, registrando il suo miglior risultato in entrambe le statistiche in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei.

Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha ribadito il suo desiderio di trattenere Dembele al Barca, e sembra che il suo desiderio alla fine verrà esaudito.

Bloccato nel traffico, Dembele è stato interrogato da un tifoso nell’auto accanto e il filmato dello scambio è stato postato sui social media.

Alla domanda se sarebbe rimasto al club, l’ala ha risposto semplicemente “sì”.

Interpellato sui legami con il Chelsea, Dembele ha definito le speculazioni “solo voci” e ha aggiunto di “sentirsi bene a Barcellona“.

Le dichiarazioni dell’attaccante francese saranno un incoraggiamento per il Barcellona, che vuole migliorare il secondo posto della sua squadra nella prossima campagna 2022-23.

