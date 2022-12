Barcellona, Ferran Torres: "Lo scorso anno è stato di apprendimento"

29-12-2022 23:04

L’attaccante del Barcellona e della Spagna Ferran Torres, arrivato al Camp Nou lo scorso anno dal City, ha parlato ai canali ufficiali del club blaugrana. Lo scorso anno è stato complicato per lo spagnolo, ma ora sente che le cose stanno andando nella direzione giusta.

Queste le parole del giocatore:

“E’ stata una stagione di apprendimento. Ci sono stati momenti difficili e momenti belli. Sono cresciuto molto come calciatore. Forse non ho dato la mia versione migliore, ma mi ha rafforzato mentalmente e calcisticamente. Sono più maturo. In questo secondo anno vedremo Ferran Torres”.