Barcellona fuori dall'Europa, Xavi non fa drammi

I blaugrana escono per mano del Manchester United: "La vita prosegue".

24-02-2023 08:43

Il Barcellona, dopo essere uscito nella fase a gironi della Champions League, ci teneva a fare un lungo cammino in Europa League. Invece, per mano del Manchester United, la sua corsa si è interrotta ai play-off. Un duro colpo per le ambizioni stagioni del club blaugrana, già al centro di tante polemiche per il “caso Negreira”.

L’allenatore blaugrana Xavi, nel post match della sfida persa con i Red Devils, non ha fatto drammi, pensando già alle prossime partite che attendono il suo Barcellona: “Il fatto positivo è che domenica avremo un’altra partita da giocare. Adesso dobbiamo guardare alle due competizioni che ci restano, ovvero Liga e Copa del Rey. Dobbiamo riscattarci. La vita prosegue”, le sue dichiarazioni riportate dal MundoDeportivo.