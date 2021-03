Barcellona, il comunicato del club dopo l'arresto di Josep Maria Bartomeu

È di questa mattina la notizia dell’arresto, da parte della polizia catalana, di Josep Maria Bartomeu nell’ambito delle indagini sul ” Barcagate “. A seguito delle perquisizioni effettuate dalle autorità negli uffici del club, il Barcellona attraverso i propri canali ufficiali ha rilasciato un comunicato nel quale si esprime massima solidarietà per la presunta innocenza di Bartomeu.

Questo il testo del comunicato:

“Per quanto riguarda l’ingresso e la perquisizione da parte delle forze di polizia catalane questa mattina presso gli uffici del Camp Nou con ordinanza del Tribunale istruttore numero 13 di Barcellona, che si occupa del caso relativo al contatto dei servizi di monitoraggio sui social network, FC Barcelona si è offerto di prestare la sua piena collaborazione alle autorità legali e di polizia per contribuire a chiarire i fatti che sono oggetto di indagine. Le informazioni e la documentazione richieste dalle forze di polizia giudiziaria si riferiscono strettamente ai fatti relativi alla fattispecie. L’ FC Barcelona esprime il massimo rispetto per il processo giudiziario in atto e per il principio di presunta innocenza per le persone colpite nell’ambito di questa indagine”.

Il “Barcagate“, vale ricordarlo, è un’indagine nata dopo la denuncia di alcuni giornali, secondo i quali a libro paga del Barcellona risulterebbe una società incaricata di diffamare, tramite social network , alcuni giocatori del club spagnolo come Messi e Pique , rei di essere in disaccordo sulle politiche di gestione della società.

OMNISPORT | 01-03-2021 16:42