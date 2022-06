Barcellona, il vice presidente ridimensiona i sogni di mercato

15-06-2022 23:16

Altro che Robert Lewandowski e Angel Di Maria, i nomi da capogiro accostati al Barcellona nelle ultime settimane.

Un anno dopo la gravissima crisi economico-finanziaria sfociata nell’addio di Lionel Messi, il club blaugrana non è ancora fuori dal tunnel.

Il club si è già mosso sul mercato, ma solo assicurandosi i parametri zero Franck Kessié e Andreas Christensen e il vice presidente Eduard Romeu, intervenuto ai microfoni di ‘Esport3’, ha fatto il punto della situazione anticipando la necessità di abbassare drasticamente il monte stipendi: “In questo momento abbiamo un monte ingaggi di 560 milioni e dobbiamo abbassarlo a 400”.

Romeu ha però anticipato che l’obiettivo non è di facile realizzazione in questa sessione di mercato, delineando quindi un’estate con pochi guizzi in fatto di acquisti: “Con queste cifre potremmo competere in condizioni normali, anche se penso sia difficile raggiungere questi termini economici già quest’estate”.