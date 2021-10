Barcellona in ansia per Aguero: sostituito con l'Alaves e in ospedale

30-10-2021 23:57

In casa Barcellona tengono banco le condizioni di Sergio Aguero. Sabato amaro per l’attaccante argentino, sostituito nel primo tempo del match con l’ Alaves – pareggiato 1-1 dal neo tecnico ad interim Sergi Barjuan – e successivamente trasportato in ospedale.

Il ‘Kun’, al minuto 41, ha abbandonato il prato verde del Camp Nou dopo aver accusato un presunto malore: mano al petto e sanitari in campo per assistere Aguero, rilevato da Coutinho.

Una volta negli spogliatoi, come riferisce ‘Catalunya Radio’, l’ex bomber del City è stato oggetto di ulteriori controlli da parte dello staff medico blaugrana e ha lasciato lo stadio a bordo di un’ambulanza.

Sergi, al termine del match, ha affermato: “Mi ha detto che era un po’ stordito. Ho scoperto ora che l’hanno portato in ospedale per vedere cos’ha veramente. Non so altro”.

Al momento dunque non si conoscono le cause del problema accusato da Aguero, il quale non riesce a invertire un avvio di stagione negativo. Sia per lui che per il Barça, che oggi ha pareggiato 1-1 con l’Alaves. Questi gli altri risultati odierni della dodicesima giornata della Liga: Elche-Real Madrid 1-2, Siviglia-Osasuna 2-0, Valencia-Villarreal 2-0

