Barcellona, Jordi Alba lancia un messaggio al club

11-06-2022 16:40

Jordi Alba ha chiesto al Barcellona di unirsi e di essere “più unito che mai” mentre tutti insieme si lotta contro le difficoltà finanziarie.

Xavi e il presidente dei Blaugrana Joan Laporta stanno cercando di rafforzarsi nella finestra di trasferimento dopo il secondo posto in campionato, a 13 punti dai campioni del Real Madrid.

Robert Lewandowski è emerso come l’obiettivo principale in arrivo dal Bayern Monaco, ma persistono dubbi sul fatto che il Barca possa permettersi il talismano polacco, che ha espresso chiaramente il suo desiderio di trasferirsi al Camp Nou.

Il capo della Liga Javier Tebas ha suggerito che il Barca deve vendere i suoi pezzi pregiati, come Frenkie de Jong al Manchester United, per permettersi Lewandowski .

Laporta ha risposto insistendo sul fatto che Tebas intendeva “danneggiare” gli interessi del Barca, ma il vicepresidente blaugrana Eduard Romeu ha ammesso che le cessioni sono necessarie per contribuire ad alleviare le preoccupazioni del club.

Alba, parlando prima dell’incontro di domenica della Spagna in Nations League con la Repubblica Ceca, ha ammesso che vorrebbe altri acquisti ma capisce la situazione in cui si trova la sua squadra.

“È la situazione in cui ci troviamo. Non sarà sempre rosea. Il Barca vorrebbe essere in una situazione economica migliore”, ha detto ai giornalisti. Se non riusciamo a ingaggiare giocatori, dovremo attingere dalla Masia, dove ci sono ottimi giocatori”.

“È l’idea che ha il club e non posso dire di più. Mi piacerebbe acquistare molti giocatori, ma la situazione è questa. Dobbiamo essere più uniti che mai, dire tutto a porte chiuse e basta”.

Alba, Sergi Roberto, Gerard Pique e Sergio Busquets sono stati nominati capitani congiunti del Barça quando Lionel Messi se ne è andato in seguito a problemi finanziari all’inizio della stagione 2021-22.

Venerdì Sergi Roberto è diventato il quarto dei capitani a concordare un nuovo contratto con il Barca, mentre gli altri tre avrebbero accettato una significativa riduzione del salario per alleggerire l’onere finanziario.

Sebbene Alba sia felice di vedere Roberto prolungare la sua permanenza nella squadra di Xavi, il terzino sinistro ha assicurato che i capitani sono impegnati nel progetto.

“Non ci dovrebbero essere dubbi sul nostro impegno nei confronti del club. Non posso controllare ciò che viene detto dalla stampa o al di fuori della nostra portata, né voglio farlo”, ha aggiunto Alba.

“Le esigenze del club sono quelle che sono e noi saremo qui per aiutare. I quattro capitani ci aiuteranno e sono sicuro che altri lo faranno. Ci siamo sempre impegnati per il club e continueremo a farlo”.

“È stato un anno difficile, ma sono convinto che il prossimo anno sarà molto meglio”.