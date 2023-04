Barcellona, Jordi Alba: "Voglio restare e vincere"

Il terzino spagnolo: "Anche se non sono in campo posso aiutare i miei compagni e questo è importante".

21-04-2023 19:55

Futuro ancora a Barcellona per Jordi Alba, che in un’intervista a The Athletics ha detto di non pensare affatto ad un addio ai blaugrana nonostante il contratto in scadenza nel 2024 e l’impiego discontinuo in campo: “Non ho pensato a nient’altro che continuare a giocare qui e continuare a vincere trofei. Posso ancora dare molto di più quando gioco, quindi direi che ci vediamo qui l’anno prossimo. Anche se non sono in campo posso aiutare i miei compagni e questo è importante”.

“Voglio sempre vincere tutto, questa è la mia mentalità ogni volta che inizio una nuova stagione ed è così che sarà l’anno prossimo. La Liga sarebbe molto importante, una grande gioia per tutti, ma non è ancora deciso niente. Certo, siamo molto favoriti”.