Barcellona, Llopis contro Laporta: "Sei il presidente che ha perso Messi"

L’addio di Lionel Messi al Barcellona non poteva che lasciare ulteriori strascichi in casa catalana. Un primo scossone a livello dirigenziale è arrivato, puntuale, con le dimissioni da parte di Jaume Llopis che ha rassegnato le dimissioni dalla Comisión Espai Barça, della quale era membro.

Llopis si è dichiarato apertamente contrario alla gestione del caso Messi da parte del club catalano e ai microfoni di ‘Cadena SER’ ha ribadito la sua posizione:

“Non c’è stata la volontà di fare in modo che Messi continuasse a giocare nel Barcellona. Con l’addio di Messi il tetto salariale del club si alleggerisce nell’immediato, ma sono ancora tanti i giocatori, i dirigenti e lo staff che rimangono a carico del Barcellona”.

A stretto giro è arrivato anche un attacco diretto al presidente del Barcellona Joan Laporta , attraverso una lettera indirizzata al numero uno blaugrana, come riportato da ‘Sport’:

“Si poteva fare molto di più per trattenere Messi. Passerai alla storia come il presidente che lo ha fatto andare via”.

Di seguito il testo integrale della lettera che Llopis ha fatto recapitare a Laporta:

“Caro Jan: Mi hai deluso, pensavo fossi l’unico in grado di affrontare Florentino. Mi mancano le informazioni, ma sono sicuro che si potrebbe fare molto di più affinché Messi resti. Messi è stato un importante patrimonio dell’FC Barcelona. Vedremo quando arriverà la Super League, se arriverà, e intanto il PSG si rinforza e per il Real sarà più facile: il piano perfetto di Florentino. Passerai alla storia come il presidente che ha licenziato Messi. Grazie per la fiducia nell’entrare nella Commissione Espai Barça e, sebbene non ci sia una nomina o responsabilità ufficiale, penso di aver contribuito con cose positive, ma mi sento obbligato a dimettermi perché voglio essere libero di esprimere le mie opinioni. Vi auguro buona fortuna”.

OMNISPORT | 09-08-2021 19:06