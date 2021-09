Barcellona, Luuk de Jong si presenta

Il nuovo acquisto del Barcellona, l’attaccante olandese Luuk de Jong, si è presentato nella giornata di oggi nella classica conferenza stampa di rito. Queste le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club catalano:

“Ho sempre avuto un buon rapporto con Koeman, nella nazionale olandese, e abbiamo parlato un paio di volte di tattica e altre cose legate al calcio. Per me Koeman è un ottimo allenatore, ha fiducia in me e nelle mie qualità. E’ speciale andare al Barça e lavorare di nuovo con lui. Mi ha detto che voleva un nuovo tipo di attaccante e conosce le mie qualità. Depay? Ho buoni rapporti con Memphis, lo conosco dai tempi del PSV e dalla nazionale, come Frenkie. Voglio giocare con loro. Conosco anche Marc-André Ter Stegen. Ho giocato con lui al Borussia Monchengladbach in Germania. Conosco tante persone qui quindi è più facile per me”.

OMNISPORT | 04-09-2021 14:13