Barcellona, Luuk de Jong torna al PSV

02-07-2022

Luuk de Jong ha chiuso il suo triennio in Liga con Siviglia e Barcellona tornando al PSV. Il 31enne è passato al Siviglia dal PSV nel 2019 e ha segnato 19 gol in 94 presenze, tra cui una doppietta nella vittoria del club per 3-2 sull‘Inter nella finale di Europa League 2020.

Nella scorsa stagione è stato ceduto in prestito al Barcellona, dove è sceso in campo 29 volte (su richiesta del connazionale Koeman), ma i sette gol segnati non sono bastati a convincere la squadra di Xavi a trasferirsi in pianta stabile per l’attaccante.

Invece di tornare al Siviglia per la stagione 2022-23, l’olandese è tornato al PSV, squadra della Eredivisie, grazie a un accordo triennale.

Sia il PSV che il Siviglia hanno confermato il trasferimento sui rispettivi siti web ufficiali nella giornata di oggi, e le notizie provenienti dalla Spagna valutano il trasferimento intorno ai 4 milioni di euro.

