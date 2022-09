Barcellona, Marcos Alonso ormai a un passo

02-09-2022 11:51

Il Barcellona si appresta ad abbracciare il suo prossimo esterno. Come scrive Marca nella mattina di oggi, è quasi fatta per l’arrivo al Camp Nou di Marcos Alonso, esterno spagnolo con un passato in Serie A con la maglia della Fiorentina prima di passare ai Blues.

Il mercato al momento è chiuso, ma questo non è un problema dato che Alonso, nella serata di ieri, ha firmato la rescissione di contratto col club di Stamford Bridge, e può dunque ora trasferirsi al Barcellona ancora oltre la chiusura del mercato trasferimenti.

Alonso è seguito da tempo da Xavi, che lo reputa ottimo per la sua idea di gioco.