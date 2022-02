Barcellona-Napoli, Spalletti: "Dobbiamo rimanere noi stessi"

16-02-2022 19:41

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima della delicatissima sfida di Europa League al Camp Nou contro il Barcellona di Xavi. Ecco le considerazioni del tecnico partenopeo:

“Dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli, dare sempre il massimo. Offrire sempre un buon calcio, perchè il nome che portiamo dice che dobbiamo andare in campo a vincere le partite. Si diventa grandi attraverso le partite, rincorrendo le competizioni e le vittorie contro chiunque. Dobbiamo rimanere sempre gli stessi. Se abbiamo l’ambizione di arrivare fino in fondo e dare soddisfazioni ai tifosi dobbiamo essere sempre pronti. Non possiamo scegliere il contesto”.

Non sarà della partita il messicano Hirving Lozano:

“Abbiamo tutto quello che ci necessità per essere il solito Napoli. Una squadra non può dipendere da un giocatore solo, perderebbe la propria identità. Lozano quando tornerà ci darà la qualità dei suoi strappi, ma la nostra rosa può sopperire a qualsiasi altra assenza”.

Nella mente di Spalletti vi è anche l’idea di utilizzato Osimhen e Mertens assieme in campo:

“Noi abbiamo una rosa in cui tutti possono giocare insieme. Nel discorso va messo anche Petagna, ma dobbiamo pensare ai 95 minuti e agli equilibri della squadra, che deve sapere cosa fare per muoversi in maniera coerente in base alla situazione. Per Osimhen niente di muscolare, ieri aveva un leggero gonfiore al ginocchio, per precauzione l’ho lasciato a riposo. Domani vedremo. Ieri ha finito l’allenamento senza problema”.

Una parola anche sul Barcellona e sul Camp Nou:

“Xavi era un grande conoscitore di calcio da giocatore e lo è anche ora. Mi sembra già a buon punto, poi nel mercato hanno aggiunto alla loro rosa calciatori ancora più imprevedibili. Li vedo a un buon livello, Xavi li porterà dove pensa lui. Se iniziamo a pensare alla storia di questo club c’è il rischio di intimorirsi. Pensiamo a noi e a far vedere quel calcio che tutti conoscono. Le nostre capacità sono quelle lì”.

