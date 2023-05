Barcellona, Pedri: “A fine gara con l'Espanyol ho corso più che in tutta la partita”

Il giocatore dei blaugrana a Movistar+: “A un certo punto ho sentito gridare: 'Corri, corri’, Messi? Dipende dal Barcellona e da Leo”

17-05-2023 14:11

Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Movistar+, il giocatore del Barcellona Pedri, ha raccontato la paura che ha vissuto durante l’invasione di campo durante la gara che consegnava – per la ventisettesima volta – La Liga ai blaugrana.

Le dichiarazioni del giocane talento spagnolo: “Ho corso più che in tutta la partita. Stavamo festeggiando. Non volevamo mancare di rispetto a nessuno, festeggiamo sempre così. A un certo punto ho sentito gridare: ‘Corri, corri’. E ho corso più veloce che durante la partita. C’era paura perché il tunnel era stretto e tutti scivolavano. Tranne Carles Naval, il nostro delegato, che continuava a camminare come se niente fosse”. Conclude poi Pedri parlando dell’ipotetico ritorno a Barcellona da parte di Messi: “Vorrei che Messi tornasse al Barcellona. Dipende dal Barcellona e da Leo”.