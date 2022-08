02-08-2022 16:34

Il Barcellona sta cercando di costruire una grande squadra in vista del prossimo anno, per tornare a essere una super potenza del calcio mondiale. La concorrenza è viva in ogni reparto, ma Piqué non è preoccupato.

Queste le parole del difensore: “Portate qui il miglior difensore del mondo, verrà per fare la riserva“, avrebbe detto con una certa prosopopea a Laporta e Xavi al momento di stabilire le condizioni per la sua permanenza.