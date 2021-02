Barcellona-PSG, le formazioni ufficiali

Torna la Champions League e lo fa proponendo subito un match che vedrà opposte due tra le grandi favorite per la vittoria finale del torneo: Barcellona e PSG.

Al Camp Nou, per la sfida valida per l’andata degli ottavi di finale, Ronald Koeman si affida ad un 4-3-3 nel quale Messi sarà il perno centrale di un tridente completato da Dembélé e Griezmann. A centrocampo, De Jong e Pedri si sistemano ai fianchi di Busquets, mentre in attacco,

Modulo speculare per Mauricio Pochettino che affida le chiavi del centrocampo a Paredes, con Verratti e Gueye interni.

In avanti, con Neymar assente, a supporto della punta centrale Icardi ci saranno Kean e Mbappé.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BARCELLONA-PSG:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Messi, Griezmann. All.: Koeman.

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Verratti, Paredes, Gueye; Kean, Icardi, Mbappé. All.: Pochettino.

OMNISPORT | 16-02-2021 19:58