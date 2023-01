Con Jorginho sul piede di partenza, i Blues hanno bussato alla porta nerazzurra per il centrocampista della Nazionale, ma Marotta e Ausilio hanno detto no

31-01-2023 12:26

Jorginho ha le valigie con destinazione Arsenal, il Benfica non arretra di una virgola su Enzo Fernandez, ecco quindi il Chelsea alla disperata ricerca di un sostituto. Gli inglesi hanno tentato il clamoroso colpo, bussando alla porta dell’Inter per Nicolò Barella. Un pour parler per sapere quali erano le intenzioni dei nerazzurri, ma la risposta secca da parte di Marotta e Ausilio – un no, naturalmente – ha frenato le mire dei Blues a poche ore dalla scadenza del mercato. Barella non è sulla lista dei sacrificabili da parte di Zhang.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE