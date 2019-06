Bargiggia demolisce Marotta, tifosi interisti scatenati

Conte l’ha convinto e l’ha ripreso con sè. Godin l’ha preso con largo anticipo e le trattative che sta portando avanti fanno sognare i tifosi: da Lukaku a Barella. Eppure per qualcuno Beppe Marotta non sta facendo cose straordinarie nella sua avventura all’Inter. Si sa che Paolo Bargiggia non ha peli sulla lingua e non ha paura di esporsi pubblicamente, anche a costo di brutte figure, ma stavolta l’uscita via social del giornalista di Mediaset sembra proprio un azzardo.

IL TWEET – Su Twitter il giornalista di Mediaset dà un giudizio tagliente del dg dell’Inter e – senza peraltro specificare motivi e circostanze- scrive: “Marotta si sta rivelando per quello che è: un dirigente sopravvalutato”. Un’uscita che non è piaciuta per niente ai tifosi nerazzurri che subito hanno replicato polemicamente: “Detto da uno che disse che era una follia vendere Acquafresca per Milito è rassicurante. Quando ne beccherai una arriverànno i venusiani in piazza Duomo” o anche: “Ci basta ‘Milito non è buono’. In quel del 2009. Spero che porti fortuna anche questo !”.

LE REAZIONI – Sono davvero pochissimi quelli che accettano il parere di Bargiggia. La maggioranza dei follower è furiosa: “La Fifa lo ha premiato nel 2018 come miglior dirigente dell’anno, ma è sopravalutato ok” o anche: “Siamo a Giugno il mercato finisce a Settembre,adesso sono parole senza senso, tra 2 mesi ognuno farà le proprie valutazioni sull’operato di Marotta”. C’è chi infine avanza altri sospetti: “Da quando ha cambiato casacca è sopravvalutato, mi sembra normale. Servi” e infine: “Magari, dall’alto della tua sapienza, ci illustrerai anche il perché del tuo giudizio. E, sempre se ne hai voglia, ci dici se il giudizio è riferito solo al periodo dell’Inter o va esteso anche al lavoro con la società precedente?”.

SPORTEVAI | 18-06-2019 09:47