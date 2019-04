Il Bari torna tra i professionisti. A sancirlo la vittoria 1-0 in casa del Troina firmata dal rigore di Simeri, grazie a cui i Galletti sono matematicamente promossi in Serie C con due giornate di anticipo.

Il successo permette ai biancorossi di avere undici punti di vantaggio sulla Turris: sono frutto di un ruolino di marcia con 23 vittorie, 6 pareggi e 3 sole sconfitte.



SPORTAL.IT | 18-04-2019 18:05