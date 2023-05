Ospite di RadioBari, Maiello ha parlato del suo rientro e dei playoff: “E' un mini torneo dove ogni minimo errore può fare la differenza, dobbiamo dare il 110% per portare tutto in nostro favore”

25-05-2023 11:59

La squadra pugliese del Bari è in attesa di giocare i playoff per sognare la Serie A. A RadioBari, come riportato e raccolto da TuttoBari.com e Tuttomercatoweb, è stato ospite Raffaele Maiello, centrocampista del Bari. Maiello ha appena recuperato da un infortunio che l’ha lasciato ai box per alcune settimane. Nel corso dell’intervista, il centrocampista ha dichiarato: “Sono contento di esser rientrato in campo dopo più di un mese. Già da qualche settimana mi sto allenando con la squadra. Sto bene, sono a disposizione per queste semifinali playoff”.

Prosegue poi Maiello parlando dei playoff: “E’ un mini torneo dove ogni minimo errore può fare la differenza. Dobbiamo dare il 110% per portare tutto in nostro favore. Siamo consapevoli che non sarà semplice, affronteremo squadre forti”. Un commento poi sul Sudtirol e sulla Reggina: “Ognuna delle due squadre ha delle caratteristiche, noi ci prepareremo di conseguenza. Comunque vada sarà difficile. Vogliamo arrivarci bene e regalarci una grossa gioia”